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Вівторок, 20.07.2021
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До України наближаються нові шквали та град: синоптики закликають готуватись до непогоди

До України наближаються нові шквали та град: синоптики закликають готуватись до непогоди
Оновлено 13:51 Сьогодні Телеграф

По всій території України 21 липня очікуються сильні опади, спеціалісти попереджують про непогоду.

Прогнозом у своєму Telegram-каналі поділилась синоптик Наталя Діденко.

Як повідомили, Україну очікують грозові дощі, сильні зливи та град. Уникнути непогоди вдасться лише на крайньому сході та Волині (Карта1).

Спеціалісти попереджують українців та рекомендують ретельно підготуватись до завтрашнього дня. Подумати варто про здоров’я, котрому можуть зашкодити стрибки атмосферного тиску. Також подумати варто і про майно, що може пошкодитись.

Спостережливість у своєму Facebook проявив Олександр Шовковський. Український футболіст звернув увагу на кількість опадів в прогнозі в спеціальній програмі та попередив підписників.

Температура повітря на Півночі, Заході та в більшості центральних областей України буде коливатись від +22 до +27 градусів. Свіже повітря почне поступати навіть в Одещину та Миколаївщину. Спека затримається хіба що на Сході, на Дніпропетровщині та на Херсонщині: там температура становитиме: +30…+34 градуси (Карта 2). Однак, кажуть, що 22 липня спека спаде і там.

В Києві знов буде лити як з відра, можливий навіть град. Температура повітря в столиці знизиться до +20 градусів.

Своїм прогнозом та попередженням про непогоду поділився на своїй карті український Гідрометцентр. 

Про наслідки потопу, спричинених зливою раніше повідомляє "Телеграф."

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Олександр Лапин
Автор: Олександр Лапин
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Погода, Прогноз погоді, Злива, Опади, Дощ.
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