Метро в Києві довелося закрити через сильну зливу: як зараз працює підземка (фото, відео)

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Понеділок, 19.07.2021
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14:00 Сьогодні Телеграф Берестейська

Станції Київського метрополітену "Академмістечко" та "Берестейська" постраждали через сильний дощ, яким накрило столицю. 

Станом на 13:30 станцію "Академмістечко" відкрили для пасажирів.

Про це повідомляє портал Київської міської держадміністрації. 

На станції "Академмістечко" червоної лінії метрополітену вода потрапляла в касовий зал станції.

Станція метро "Берестейська" все ще закрита на вхід і вихід для пасажирів у зв'язку з затопленням. На станції закрили гермозатвор, щоб вода не потрапила на колії.

гермозатвор

Водоспади дощової води потрапили в об'єктив перехожих. Зараз на станції ведуться роботи по ліквідації аварії.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що столицю України накрило шквальними дощами та градом - з'явилися відео розгулу стихії.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Потоп, Метро Київ, Академмістечко, Берестейська.
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