Метро в Києві довелося закрити через сильну зливу: як зараз працює підземка (фото, відео)

Станції Київського метрополітену "Академмістечко" та "Берестейська" постраждали через сильний дощ, яким накрило столицю.
Станом на 13:30 станцію "Академмістечко" відкрили для пасажирів.
Про це повідомляє портал Київської міської держадміністрації.
На станції "Академмістечко" червоної лінії метрополітену вода потрапляла в касовий зал станції.
Станція метро "Берестейська" все ще закрита на вхід і вихід для пасажирів у зв'язку з затопленням. На станції закрили гермозатвор, щоб вода не потрапила на колії.
Водоспади дощової води потрапили в об'єктив перехожих. Зараз на станції ведуться роботи по ліквідації аварії.
Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що столицю України накрило шквальними дощами та градом - з'явилися відео розгулу стихії.