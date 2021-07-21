Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)

У зв‘язку із несприятливими погодними умовами частина поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.

Про це в середу, 21 липня, повідомила пресслужба національного перевізника.

Затримуються наступні рейси:

№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);

№64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);

№101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);

№15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);

№126 Київ — Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);

№188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);

№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);

№87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину);

№72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);

№204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);

№868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);

№11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);

№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилини);

№9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилини);

№19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилини).

Варто зазначити, що негода в Україні вирує вже більш як добу. Станом на ранок середи, 21 липня, внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях країни.

Так, за даними ДСНС, знеструмлено у Полтавській области 194 н.п., у Кіровоградській – 158, Черкаській – 157, Київській – 121, Дніпропетровській – 38, Хмельницькій – 37, Одеській – 32, Сумській – 28, Миколаївській – 24, Чернігівській – 19, Чернівецькій – 15, Вінницькій – 14 та Запорізькій – 1.

Як вже повідомляв "Телеграф", днями під Києвом негода забрала життя двох людей