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Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)

Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
10:15 Сьогодні Телеграф

У зв‘язку із несприятливими погодними умовами частина поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.

Про це в середу, 21 липня, повідомила пресслужба національного перевізника. 

Затримуються наступні рейси:

  • №137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
  • №64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
  • №101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);
  • №15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
  • №126 Київ — Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
  • №188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
  • №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
  • №87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину);
  • №72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
  • №204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
  • №868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);
  • №11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);
  • №282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
  • №9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
  • №19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилини).

Варто зазначити, що негода в Україні вирує вже більш як добу. Станом на ранок середи, 21 липня, внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях країни.

Так, за даними ДСНС, знеструмлено у Полтавській области 194 н.п., у Кіровоградській –  158, Черкаській – 157, Київській – 121, Дніпропетровській – 38, Хмельницькій – 37, Одеській – 32, Сумській – 28, Миколаївській – 24, Чернігівській – 19, Чернівецькій – 15, Вінницькій – 14 та Запорізькій – 1.

Як вже повідомляв "Телеграф", днями під Києвом негода забрала життя двох людей

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
Перегляди: 62

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Укрзалізниця, Негода, Затримка потяга, розклад поїздів.
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