Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)

У зв‘язку із несприятливими погодними умовами частина поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.
Про це в середу, 21 липня, повідомила пресслужба національного перевізника.
Затримуються наступні рейси:
- №137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
- №64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
- №101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);
- №15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
- №126 Київ — Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
- №188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
- №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
- №87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину);
- №72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
- №204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
- №868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);
- №11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);
- №282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
- №9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
- №19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилини).
Варто зазначити, що негода в Україні вирує вже більш як добу. Станом на ранок середи, 21 липня, внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях країни.
Так, за даними ДСНС, знеструмлено у Полтавській области 194 н.п., у Кіровоградській – 158, Черкаській – 157, Київській – 121, Дніпропетровській – 38, Хмельницькій – 37, Одеській – 32, Сумській – 28, Миколаївській – 24, Чернігівській – 19, Чернівецькій – 15, Вінницькій – 14 та Запорізькій – 1.
Як вже повідомляв "Телеграф", днями під Києвом негода забрала життя двох людей