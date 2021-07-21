В'язницю під Києвом виставили на продаж за сотні мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)

Ірпінський виправний центр під Києвом втретє виставлять на аукціон. Стартова ціна - понад 220 млн гривень.

Про це повідомляє сайт Міністерства юстиції.

"Коштовна" колонія знаходиться у 2 км від Києва. До станції метро "Академмістечко" від колишньої виправної установи близько 6 кілометрів. Поруч - новий житловий комплекс. Тюрма пустує з 2019 року. Загальна площа - 8,3 га.

Ласим шматочком для інвесторів приміщення робить підведення всіх комунікацій - електрика, каналізація, опалення та водопостачання. Також поруч - гілка залізниці та парк.

Ірпінський виправний центр №132

На утримання закладів, в яких вже немає засуджених держава витрачає близько 150 млн гривень щорічно. Причому пустують в'язниці в престижних районах з дорогою землею. На аукціон найближчим часом потрапить також Південна виправна колонія в Одесі.

В рамках великої приватизації в'язниць та слідчих ізоляторів з молотка держава планує пустити більш як 30 пенітенціарних закладів. Шість - вже в цьому році.

Надалі планують оптимізувати мережу СІЗО - вивести їх з центрів міст. Зайві також виставлять на продаж.

Досвід в подібних ініціативах вже є. Першу колонію в Україні продали майже за 400 млн гривень - повідомляв "Телеграф".