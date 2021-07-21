Відразу двох полковників СБУ затримали за підозрою у державній зраді: журналіст натякнув на з зв'язок з Росією

Двох полковників Служби безпеки України затримали за підозрою в державній зраді.

Про це з посиланням на свої джерела в середу, 21 липня, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, один з полковників при затриманні стверджував, мовляв: "Таким, як ви, недовго залишилося".

Інший же полковник був у відставці.

Обох затримали за статтею 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 12-15 років з конфіскацією майна або без такого.

"Російська агентура у держструктурах чекає на "русскій мір", - підсумував Цаплієнко.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні відкрили справу про держзраду стосовно голови ОПЗЖ Віктора Медведчука і депутата Тараса Козака.