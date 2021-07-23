Яке свято 23 липня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 23 липня, відзначається день пам'яті Антонія Печерського, якого в народі називали Громовержцем. Антоній відомий як засновник Києво-Печерської лаври.

Антоній народився неподалік від Чернігова в кінці X століття. Ще в юності він відвідав Палестину і Афон, де прийняв постриг, а після оселився недалеко від Києва. Разом з учнями Антоній викопав велику печеру, названу згодом Києво-Печерською лаврою. За повір'ями, святитель мав талант чудотворення. Сьогодні мощі Антонія не знайдені.

У цей день наші пращури особливу увагу звертали на грім - звідси і пішла назва свята. З громом було пов'язано безліч цікавих прикмет.

Народні прикмети 18 липня

Вночі почалася гроза - буде хороша погода.

Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім - значить, риба буде добре ловиться.

Різкий грім на Антонія - прикмета, яка говорить про те, що буде невеликий дощ. Гучний грім - чекай дощу.

Що не можна робити 18 липня

Не можна 23 липня носити брудний, неохайний одяг - цим можна накликати на себе хвороби.

Не бажано починати нові справи.

Варто уникати серйозних грошових витрат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на цій неділі, за прогнозами синоптиків, можливі сильні зливи, град та шквали.