Яке свято 23 липня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 23 липня, відзначається день пам'яті Антонія Печерського, якого в народі називали Громовержцем. Антоній відомий як засновник Києво-Печерської лаври.
Антоній народився неподалік від Чернігова в кінці X століття. Ще в юності він відвідав Палестину і Афон, де прийняв постриг, а після оселився недалеко від Києва. Разом з учнями Антоній викопав велику печеру, названу згодом Києво-Печерською лаврою. За повір'ями, святитель мав талант чудотворення. Сьогодні мощі Антонія не знайдені.
У цей день наші пращури особливу увагу звертали на грім - звідси і пішла назва свята. З громом було пов'язано безліч цікавих прикмет.
Народні прикмети 18 липня
Що не можна робити 18 липня
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на цій неділі, за прогнозами синоптиків, можливі сильні зливи, град та шквали.