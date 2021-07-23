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Яке свято 23 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 23 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 23 липня, відзначається день пам'яті Антонія Печерського, якого в народі називали Громовержцем. Антоній відомий як засновник Києво-Печерської лаври.

Антоній народився неподалік від Чернігова в кінці X століття. Ще в юності він відвідав Палестину і Афон, де прийняв постриг, а після оселився недалеко від Києва. Разом з учнями Антоній викопав велику печеру, названу згодом Києво-Печерською лаврою. За повір'ями, святитель мав талант чудотворення. Сьогодні мощі Антонія не знайдені.

У цей день наші пращури особливу увагу звертали на грім - звідси і пішла назва свята. З громом було пов'язано безліч цікавих прикмет.

Народні прикмети 18 липня

  • Вночі почалася гроза - буде хороша погода.
  • Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім - значить, риба буде добре ловиться.
  • Різкий грім на Антонія - прикмета, яка говорить про те, що буде невеликий дощ. Гучний грім - чекай дощу.

Що не можна робити 18 липня

  • Не можна 23 липня носити брудний, неохайний одяг - цим можна накликати на себе хвороби.
  • Не бажано починати нові справи.
  • Варто уникати серйозних грошових витрат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на цій неділі, за прогнозами синоптиків, можливі сильні зливи, град та шквали.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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