"Свати" знову заговорили російською мовою: в Україні розгорається неабиякий скандал

Серіал "Свати", який перевели на українську мову після мовного закону в Україні, знову знову вийшов на російській мові. Від перекладу відмовилися телеканали "Інтер", "Україна", а також 1 + 1.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали політолог Андрій Смолій і нардеп Микола Княжицький.

Смолій закликав Нацраду з питань телерадіомовлення звернути увагу на цю ситуацію.

"Сьомий день поспіль тривають масові порушення" Закону про мову "по ряду телеканалів. Тиждень ми плюємо в обличчя і говоримо, що це Божа роса. Згідно із законом всі серіали та фільми повинні бути на 100% українською мовою. Але немає. Два телеканалу" Україна "і" Інтер "вирішили відверто порушити закон і продовжують показувати нам серіали по-Москві", - написав він.

У той же час Княжицький зазначив, що порушення закону про мову є хамським викликом до кожного українця.

"Вчора "Свати" вийшли українською. Але сьогодні знову російською . Хто ж це їм міг наказати ? Ау! Нацрада! Закон порушують! Ті, хто транслює і ті, хто цього не помічає. Якщо серйозно, то у нормальній державі так бути не може. Це не просто неповага до закону. Це хамський виклик кожному українцю. І буде відповідь", - зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", з 16 липня набув чинності нові норми Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

З 2017 роки показ серіалу "Свати" в Україні взагалі був заборонен через те, що один з російських акторів, Федір Добронравов, незаконно відвідував окупований Крим і підтримав його анексію Росією.