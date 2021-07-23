Скачать
П'ятниця, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Мальдіви введуть податок на виїзд: скільки доведеться платити туристам, щоб покинути острови
Мальдіви введуть податок на виїзд: скільки доведеться платити туристам, щоб покинути острови
МОК "повернув" Крим Україні
МОК "повернув" Крим Україні
Під Києвом дачника вкусив один з найнебезпечніших в світі павуків
Під Києвом дачника вкусив один з найнебезпечніших в світі павуків
Ігор Пустовіт розкрив, як буде "ділити" дітей з Сашею Бо
Ігор Пустовіт розкрив, як буде "ділити" дітей з Сашею Бо

"Свати" знову заговорили російською мовою: в Україні розгорається неабиякий скандал

"Свати" знову заговорили російською мовою: в Україні розгорається неабиякий скандал
11:17 Сьогодні Телеграф

Серіал "Свати", який перевели на українську мову після мовного закону в Україні, знову знову вийшов на російській мові. Від перекладу відмовилися телеканали "Інтер", "Україна", а також 1 + 1.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали політолог Андрій Смолій і нардеп Микола Княжицький.

Смолій закликав Нацраду з питань телерадіомовлення звернути увагу на цю ситуацію.

"Сьомий день поспіль тривають масові порушення" Закону про мову "по ряду телеканалів. Тиждень ми плюємо в обличчя і говоримо, що це Божа роса. Згідно із законом всі серіали та фільми повинні бути на 100% українською мовою. Але немає. Два телеканалу" Україна "і" Інтер "вирішили відверто порушити закон і продовжують показувати нам серіали по-Москві", - написав він.

У той же час Княжицький зазначив, що порушення закону про мову є хамським викликом до кожного українця.

"Вчора "Свати" вийшли українською. Але сьогодні знову російською . Хто ж це їм міг наказати ? Ау! Нацрада! Закон порушують! Ті, хто транслює і ті, хто цього не помічає. Якщо серйозно, то у нормальній державі так бути не може. Це не просто неповага до закону. Це хамський виклик кожному українцю. І буде відповідь", - зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", з 16 липня набув чинності нові норми Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

З 2017 роки показ серіалу "Свати" в Україні взагалі був заборонен через те, що один з російських акторів, Федір Добронравов, незаконно відвідував окупований Крим і підтримав його анексію Росією.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
Перегляди: 47

Все по темі:

Сериал, Закон про мову, Новини України, Свати.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кількість нових хворих на коронавірус зростає в Україні п'ятий день поспіль
02 Ігор Пустовіт розкрив, як буде "ділити" дітей з Сашею Бо
03 МОК "повернув" Крим Україні
04 Жорсткі обмеження для невакцинованих від коронавируса вводять в Італії
05 Насолоджуйтесь ідеальною погодою, поки не повернулася спека: синоптики дали прогноз до кінця тижня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мендель зізналася, що робота на Зеленського підкосила її здоров'я
Мендель зізналася, що робота на Зеленського підкосила її здоров'я
&quot;ВКонтакте&quot; увійшов в 20-ку найбільш відвідуваних сайтів України: чим найчастіше українці займаються в інтернеті
"ВКонтакте" увійшов в 20-ку найбільш відвідуваних сайтів України: чим найчастіше українці займаються в інтернеті
У курортній Туреччині - стихійне лихо: людей вивозять на човнах (фото, відео)
У курортній Туреччині - стихійне лихо: людей вивозять на човнах (фото, відео)
Долар просів, а фунт підскочив: курс валют в Україні на 23 липня
Долар просів, а фунт підскочив: курс валют в Україні на 23 липня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся