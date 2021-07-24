День княгині Ольги: народні прикмети і заборони 24 липня

У суботу, 24 липня, православна церква вшановує святу рівноапостольну княгиню Ольгу (Київську), багато в чому завдяки якій Русь прийняла християнство.

Ольга була дружиною київського князя Ігоря. Після того, як у них з'явився син Святослав, князя вбили древляни під час збору податі і Ольга стала одноосібною правителькою. Княгиня помстилася за свого чоловіка, заманивши посольство древлян до Києва, де вбила їх.

Ольга була першим правителем, який прийняв у 954 році християнську віру. В Константинополі вона прийняла хрещення, ім'я їй було дано Олена, а хрещеним батьком, за історичними документами, став син імператора Костянтина - Роман ІІ. Син самої Ольги, Святослав, жив по язичницьким законам, але після смерті княгині її справу продовжив один з онуків - Володимир, при якому відбулося хрещення Русі.

Источник: ВСВІТІ

У цей день не можна проводити в сварках і образах. З домашніх робіт під забороною сьогодні тільки прання. Також не варто в цей день брати і давати в борг гроші і влаштовувати весільні торжества.

Народные приметы 24 июля

Гучний грім 24 липня віщує досить сильний дощ.

Сонячна погода в цей день обіцяє хороший врожай зерна, а дощова з громом - хороший улов риби.

Павук сидить нерухомо в середині павутини - до дощу.

24 липня відзначаються іменини Ольги, тому "Телеграф" зробив добірку з листівками і картинками з Днем ангела Ольги на українській мові.

Джерело: Привітання

Джерело: Привітання

Джерело: Привітання

Джерело: Привітання

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на цій неділі, за прогнозами синоптиків, можливі сильні зливи, град та шквали.