День княгині Ольги: народні прикмети і заборони 24 липня

У суботу, 24 липня, православна церква вшановує святу рівноапостольну княгиню Ольгу (Київську), багато в чому завдяки якій Русь прийняла християнство.
Ольга була дружиною київського князя Ігоря. Після того, як у них з'явився син Святослав, князя вбили древляни під час збору податі і Ольга стала одноосібною правителькою. Княгиня помстилася за свого чоловіка, заманивши посольство древлян до Києва, де вбила їх.
Ольга була першим правителем, який прийняв у 954 році християнську віру. В Константинополі вона прийняла хрещення, ім'я їй було дано Олена, а хрещеним батьком, за історичними документами, став син імператора Костянтина - Роман ІІ. Син самої Ольги, Святослав, жив по язичницьким законам, але після смерті княгині її справу продовжив один з онуків - Володимир, при якому відбулося хрещення Русі.
Источник: ВСВІТІ
У цей день не можна проводити в сварках і образах. З домашніх робіт під забороною сьогодні тільки прання. Також не варто в цей день брати і давати в борг гроші і влаштовувати весільні торжества.
Народные приметы 24 июля
24 липня відзначаються іменини Ольги, тому "Телеграф" зробив добірку з листівками і картинками з Днем ангела Ольги на українській мові.
Джерело: Привітання
Джерело: Привітання
Джерело: Привітання
Джерело: Привітання
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на цій неділі, за прогнозами синоптиків, можливі сильні зливи, град та шквали.