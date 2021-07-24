"Пекло насувається": над Азовським морем зафіксували демонічне небо

У курортному селищі Білосарайська коса, що на північному узбережжі Азовського моря, 22 липня зафіксували дивне небо, яке потемніло і опустилося просто до води перед грозою. Місцева жителька Олена Сагак встигла сфотографувати це природне явище перед початком шторму. Жінка поділилися фотографіями на своїй сторінці в Facebook.

Користувачі мережі активно коментують і діляться емоціями від побаченого:

"Пекло насувається", - написала Олена Попова.

"Це зараз таке на море ??? Ви не боїтеся, може їхати треба ?" - запитала Таня Шапка.

"Красиво і страшно одночасно", - сказала Ганна Лапчинська.

"У моєму уявленні Азовське море ласкаве, спокійне і кожен раз дивуюся, бачачи подібні фото", - прокоментувала Валентина Данилова.

Відомо, що в ніч з 22 на 23 липня, в районі Маріуполя, що за 20 км від селища, була сильна гроза. А в курортній Кирилівці були помічені кілька потужних смерчів.

За інформацією Донецького регіонального центру з гідрометеорології, був оголошений перший рівень небезпеки.

Як повідомляв "Телеграф", смертельний ураган під Києвом забрав життя двох людей.