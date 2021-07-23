У Києві відбудеться саміт дружин та чоловіків глав держав: подробиці

У столиці України Києві 23 серпня відбудеться саміт дружин і чоловіків глав держав. Захід такого формату проводять вперше у світі.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Ініціатором саміту стала дружина президента України - Олена Зеленська.

Кулеба зазначив, що важливу роль дружини та чоловіки очільників держав відіграють в суспільстві в першу чергу завдяки увазі преси.

"Їх "м'яка" сила дозволяє втілювати соціальні, культурні, гуманітарні та освітні проєкти, які змінюють наші суспільства на краще", - сказав глава МЗС.

На київському саміті дружини та чоловіки перших осіб будуть разом з експертами обговорювати питання освіти, рівності чоловіків і жінок, безбар'єрності та здоров'я.

У Києві планують, що саміт відкриє новий формат співпраці.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська нагадала про толерантне спілкування.