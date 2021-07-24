Кількість заробітчан стрімко зростає: Польща підрахувала кількість виданих робочих віз

Шенгенських і національних віз у Польщу видали на третину більше за перше півріччя 2021 ніж в аналогічний період минулого року. У 2021 році в Польщі оформили 411 414 віз.

Про це повідомляє Укрінформ.

Найбільшою популярністю користуються національні візи (типу D), які дають право на в'їзд і роботу протягом 180 днів. Таких віз оформили понад 411 тисяч.

Шенгенських віз (типу С) оформили за пів року всього 44.

Лідером за виданими візами став Львів - більше третини всіх документів. Там візи отримали 152 736 разів. Також популярністю користуються дипломатичні установи в Луцьку і Харкові.

При цьому високий і рівень відмов. У шести містах - Харкові, Києві, Вінниці, Львові, Луцьку та Одесі не видали польську візу понад 20 тисяч разів.

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