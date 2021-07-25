Яке свято 25 липня: народні прикмети і заборони

У неділю, 25 липня, відзначається день пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія, які постраждали за віру в II столітті. Також в цей день відзначається професійне свято - День торгівлі України.
Святі мученики Прокл і Іларій були уродженцями селища Каліпта поблизу Анкіри. Вони постраждали під час гоніння на християн за імператора Траяна. Першим був заарештований Прокл. Він постав перед місцевим правителем Максимом і відмовився відректися від Христа. Язичник велів розстріляти святого з луків. По дорозі до місця страти до процесії підійшов племінник Прокла - Іларій, який також проповідував християнство. Після багатьох катувань Іларія також стратили.
У народі день 25 липня називали Плакальником, оскільки це був період активного випадання роси.
День працівників торгівлі України щорічно відзначається в останню неділю липня. Свято було засновано Указом Президента Леонідом Кучмою № 427/95 від 5 червня 1995 в підтримку ініціативи працівників торгівлі, а також професійних спілок.
Джерело: pexels
Народні прикмети 25 липня
Що не можна робити 25 липня
25 липня не можна нікого ображати, інакше закон бумеранга спрацює в потрійному розмірі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25 липня в Україні очікується підвищення температури повітря.