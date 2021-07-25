Яке свято 25 липня: народні прикмети і заборони

У неділю, 25 липня, відзначається день пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія, які постраждали за віру в II столітті. Також в цей день відзначається професійне свято - День торгівлі України.

Святі мученики Прокл і Іларій були уродженцями селища Каліпта поблизу Анкіри. Вони постраждали під час гоніння на християн за імператора Траяна. Першим був заарештований Прокл. Він постав перед місцевим правителем Максимом і відмовився відректися від Христа. Язичник велів розстріляти святого з луків. По дорозі до місця страти до процесії підійшов племінник Прокла - Іларій, який також проповідував християнство. Після багатьох катувань Іларія також стратили.

У народі день 25 липня називали Плакальником, оскільки це був період активного випадання роси.

День працівників торгівлі України щорічно відзначається в останню неділю липня. Свято було засновано Указом Президента Леонідом Кучмою № 427/95 від 5 червня 1995 в підтримку ініціативи працівників торгівлі, а також професійних спілок.

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Народні прикмети 25 липня

Сильна роса і ранковий туман на Прокла віщують ясну погоду в найближчі дні. Ні роси і туману в низинах - значить, буде негода.

Якщо 25 липня багато роси - рік буде щасливим.

Нічна роса просихає - бути грозі.

Жовте листя на деревах в 25 липня - чекай ранню осінь.

Що не можна робити 25 липня

25 липня не можна нікого ображати, інакше закон бумеранга спрацює в потрійному розмірі.

Щоб удача не покинула будинок, необхідно в цей день тримати вікна в чистоті.

Заборонено лаятися. Вважалося, що якщо посваришся з кимось в цей день, то вже ніколи не помиришся.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25 липня в Україні очікується підвищення температури повітря.