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Насолоджуйтесь ідеальною погодою, поки не повернулася спека: синоптики дали прогноз до кінця тижня

Насолоджуйтесь ідеальною погодою, поки не повернулася спека: синоптики дали прогноз до кінця тижня
20:15 Сьогодні Телеграф

В Україні на вихідних очікується сонячна погода: дощі з прохолодою змінять сонячні дні. Про це в своєму Telegram каналі розповіла синоптик Наталія Діденко.

23-го липня суха та сонячна погода +23+28 градусів очікуються по всій території країни, крім Карпат. Тут пройдуть локальні дощі з грозами. У Києві п'ятниця обіцяє сонце, чисте небо і +24, +25 градусів. Насолоджуйтесь такою ідеальною погодою, бо вже в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору.

Загалом спека минула, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає.

Про погоду по всій території країни повідомив й Український гідрометеорологічний центр:

23 липня
Практично на всій території України повітря прогріється до +25 градусів. Опадів не очікується.

Погода

24 липня
У Сумах, Чернігові, Харкові, Івано-Франківську та Чернівцях синоптики попереджають про дощ та грози. У всіх інших регіонах сухо та сонячно. Температура повітря прогріється до +25, +28 градусів.

Погода в Україні
25 липня
У неділю дощі пройдуть в Ужгороді, Львові та Луцьку. На всій території України очікується підвищення температури повітря. У південні регіони країни знову прийде спека до +31.

Погода по Україні

За прогнозами Sinoptik.ua, на вихідних в Україні хмарно з проясненнями. Переважно на всій території країни температура повітря +26 градусів. У Києві 23 липня зранку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. 

Як вже повідомляв "Телеграф", останніми днями в Україні вирувала стихія. На початку тижня Київ накрило шквальним дощем і градом, через проливні дощі затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко". А в Одесі, коли менш ніж за 12 годин випала місячна норма опадів, затопило дорги, а частина міста виявилася практично відрізаною. Людей перевозять не тільки машини, але і будівельна техніка.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Украина, Погода, Прогноз.
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