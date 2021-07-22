Одеса встала після потопу: маршрутки тонуть, люди їздять в вантажівках за цінами таксі (відео)

Після ночі в Одесі, коли менш ніж за 12 годин випала місячна норма опадів, день полегшення Південній Пальмірі не приніс. Дороги затопило, а частина міста виявилася практично відрізаною.

З селища Котовського добиратися доводиться практично вплав - повідомляють місцеві телеграм-канали.

Маршрутний автобус №146, який їздить від проспекту Жукова на вулицю Затонського, буквально "потонув" на роботі. Людей визволили співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Надзвичайна подія сталася на вулиці Чорноморського козацтва.

Людей перевозять не тільки машини, але і будівельна техніка.

У соцмережах повідомляють, що заповзятливі місцеві жителі організували свого роду службу таксі - на вантажівці за 100 гривень пропонують перебратися від Пересипського моста до вулиці Паустовського. Згідно з іншими джерелами - це одна з приватних компаній організувала для своїх співробітників спосіб дістатися на роботу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стихія накрила столицю України.