Спека повертається з новими силами: де буде гаряче в неділю, 25 липня

В Україну повертається літня спека. Стовпчик термометра підніметься до +30 і вище на сході та півдні країни. По всій території дощів не очікується.

Про це попереджає Гідрометцентр.

Найспекотніше буде в Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях. Там синоптики обіцяють до +31 +32 градусів.

У Харківській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях температура буде + 28 + 30 градусів.

На Західній Україні та на півночі країни температура буде коливатися від +27 до +29.

Найхолодніше на Закарпатті, в Ужгороді прогнозують до +27.

У столиці України погода буде ясною і сонячною. Температура 25 липня в Києві +26 +28 за Цельсієм.

(Карта Гідрометцентру)

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки в східних, Волинській, Житомирській областях та Криму.

(Карта Гідрометцентру)

Через небезпечні погодні умови забороняється відвідувати хвойні ліси, розводити багаття, заїжджати на автомобілі, заносити відкритий вогонь і стріляти з вогнепальної зброї в лісі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Сочі через потоп річки вийшли з берегів.