Спека повертається з новими силами: де буде гаряче в неділю, 25 липня

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Неділя, 25.07.2021
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05:34 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

В Україну повертається літня спека. Стовпчик термометра підніметься до +30 і вище на сході та півдні країни. По всій території дощів не очікується.

Про це попереджає Гідрометцентр.

Найспекотніше буде в Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях. Там синоптики обіцяють до +31 +32 градусів.

У Харківській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях температура буде + 28 + 30 градусів.

На Західній Україні та на півночі країни температура буде коливатися від +27 до +29.

Найхолодніше на Закарпатті, в Ужгороді прогнозують до +27.

У столиці України погода буде ясною і сонячною. Температура 25 липня в Києві +26 +28 за Цельсієм.

прогноз погоди 25.07

(Карта Гідрометцентру)

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки в східних, Волинській, Житомирській областях та Криму.

пожежна небезпека 25.07

(Карта Гідрометцентру)

Через небезпечні погодні умови забороняється відвідувати хвойні ліси, розводити багаття, заїжджати на автомобілі, заносити відкритий вогонь і стріляти з вогнепальної зброї в лісі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Сочі через потоп річки вийшли з берегів.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Погода, Прогноз погоді, Україна, погода в Києві.
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