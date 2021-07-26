В очікуванні "червоної" зони: в ВООЗ розповіли, коли спалахне і згасне штам "Дельта" в Україні

У ВООЗ не виключають сценарію нового спалаху коронавірусу в Україні, згідно з яким індійський штам "Дельта" може почати активно поширюватися вже в кінці серпня.

Про це розповів в інтерв'ю УНІАН голова бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

За його словами, країна може повернутися в "червону" карантинну зону в кінці літа або на початку осені. На жаль, подолати спалах "Дельти", яка, по всій видимості, стане домінуючою і в нашій країні, швидко не вдасться.

Хабіхт вважає, що нова хвиля ковіду в Україні триватиме, як мінімум, до зими.

Цей прогноз в ВООЗ зробили на основі поточної інформації про поширення "Дельти" в інших країнах.

Єдиний спосіб, який дозволить Україні подолати цей спалах легше, - це вакцинація. А відповідний для неї час, продовжує Хабіхт, - прямо зараз, поки штам "Дельта" ще не широко поширився в Україні.

Нагадаємо, в ВООЗ прогнозують появу нових штамів коронавірусу, які будуть небезпечніші індійської мутації "Дельта".