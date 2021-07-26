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В Україну знову повертається спека: синоптики дали прогноз на вівторок, 27 липня

В Україну знову повертається спека: синоптики дали прогноз на вівторок, 27 липня
23:34 Пн, 26 Липень 2021 Телеграф

Після затяжних дощів в Україну повертається спека, синоптики поділилися прогнозом на вівторок, 27 липня.

Про погоду в Україні детально розповіла у своєму Facebook синоптик Наталя Діденко.

Як повідомляє Наталя, сильної спеки поки що не буде, але сонце все ж трохи попече: максимальна температура повітря становитиме +28.+33 градуси.

"Пріоритет найближчих липневих днів — водичка" - жартує синоптик.

Дощі очікуються тільки в західних регіонах України. Також короткочасні опади пройдуть на Вінниччині та Житомирщині. Інша територія країни залишиться сухою.

 У Києві передбачувана температура на вівторок близько +30 градусів, дощ малоймовірний.

Найспекотнішими регіонами стануть Південь і Схід України, а також Дніпро з довколишніми районами. Найсвіжіше повітря буде на Заході.

 Наталія радить прикривати голову від сонця, носити одяг з легких тканин і мати при собі пляшку води. Не рекомендує захоплюватися кондиціонерами, щоб  уникнути застуди.

Погодною картою ділиться Укргідрометцентр:

 

 Погода в Європі залишає бажати кращого, про наслідки сильних опадів у Британії та Швейцарії раніше писав "Телеграф".

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Олександр Лапин
Автор: Олександр Лапин
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Погода, Прогноз погоді, Дощі, Спека, Погода в Україні.
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