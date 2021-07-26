В Україну знову повертається спека: синоптики дали прогноз на вівторок, 27 липня

Після затяжних дощів в Україну повертається спека, синоптики поділилися прогнозом на вівторок, 27 липня.

Про погоду в Україні детально розповіла у своєму Facebook синоптик Наталя Діденко.

Як повідомляє Наталя, сильної спеки поки що не буде, але сонце все ж трохи попече: максимальна температура повітря становитиме +28.+33 градуси.

"Пріоритет найближчих липневих днів — водичка" - жартує синоптик.

Дощі очікуються тільки в західних регіонах України. Також короткочасні опади пройдуть на Вінниччині та Житомирщині. Інша територія країни залишиться сухою.

У Києві передбачувана температура на вівторок близько +30 градусів, дощ малоймовірний.

Найспекотнішими регіонами стануть Південь і Схід України, а також Дніпро з довколишніми районами. Найсвіжіше повітря буде на Заході.

Наталія радить прикривати голову від сонця, носити одяг з легких тканин і мати при собі пляшку води. Не рекомендує захоплюватися кондиціонерами, щоб уникнути застуди.

Погодною картою ділиться Укргідрометцентр:

Погода в Європі залишає бажати кращого, про наслідки сильних опадів у Британії та Швейцарії раніше писав "Телеграф".