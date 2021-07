Непогода продолжает буйствовать в Европе: ливнями затопило Британию и Швейцарию (фото, видео)

Европа в последние недели страдает от обильных дождей, которые уже причинили много бедствий в Германии и Австрии. А Бельгию за 10 дней и вовсе затопило дважды.

Тем временем, капризы погоды пришлось испытать на себе и жителям Великобритании, пишет BBC.

В частности обильные дожди привели к затоплению части Лондона. Синоптики предупредили, что в некоторых районах Англии за сутки может выпасть от 75 до 100 миллиметров осадков.

Местные жители говорят, что это наиболее сильное наводнение, которое они видели в Лондоне.

LOOK: A car submerged in floodwater on the North Circular A406 in London, near South Woodford. Traffic is backing up in both directions. #londonflooding #londonthunderstorms pic.twitter.com/JWnXazeDWD

— Howard Johnson (@Howardrjohnson) July 25, 2021