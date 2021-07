Улицы превратились в реки: Бельгию затопило второй раз за 10 дней (фото, видео)

В Бельгии ночью на 25 июля грозы и сильные дожди вызвали наводнения во многих районах страны. Особо сильно пострадали Намюр и Динан, а также Валлонский Брабант и провинция Антверпен.

Об этом сообщает "VRT.BE".

В Динане (провинция Намюр) вода полностью покрыла улицы и снесла с дороги десятки автомобилей. Впоследствии сильных осадков было затоплено до 150 домов. Сильно затопило местность также в Бувине надалеко от Динан.

Дождевые воды полностью разрушили железнодорожный переезд в Динане.

Намюр затопило вечером около 23:00. Там возле казино рухнула стена, в результате чего произошел небольшой оползень. Пожарные всегда оставались наготове для откачивания воды с улиц.

Кроме машин, впоследствии наводнения были сметены булыжники и листы асфальта. Потопы привели к утечкам газа, топлива и пожарам.

Belgium witnessed a new round of flooding as the country grappled with the impact of heavy rains and thunderstorms. https://t.co/c2siLjjUUy

«Это было как на прошлой неделе. На этот раз пострадал левый берег реки Маас. Мы концентрируемся на спасении людей и укреплении домов », - говорят пожарные.

Мэр Намюра заявил, что ситуация из-за потопа «хуже, чем на прошлой неделе». Вода затопила целые кварталы, а также пострадали больницы и дома престарелых.

Cars were carried down a street as the Meuse River flooded after heavy rainfall in Dinant, Belgium on Saturday. The extreme weather comes weeks after storms killed 36 in the country. pic.twitter.com/OyJw50V0em