Скачать
Вівторок, 27.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації
Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Яке свято 27 липня: народні прикмети і заборони
Яке свято 27 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 27 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 27 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 27 липня, відзначається день пам'яті одного з 70 апостолів - святого Акила, а також відомого чудотворця Стефана Махрищського.

Акила був родом з міста Понте, але довго жив в Римі, поки не був вигнаний звідти за велінням імператора Клавдія. У Коринті разом з дружиною Прискіллою, Акила познайомився зі святим Павлом, який згодом звернув їх до християнства. Подружжя проводили в своєму домі богослужіння і до кінця життя поширювали християнську віру.

святі Прискілла и Акила

Джерело: baptist.org

27 липня православна церква також згадує чудотворця Стефана Махрищського, засновника кількох монастирів.

Стефан Махрищський чудотворець

Джерело: stefmon

На Русі вважали, що з 27 липня поступово настає осінь. День зазвичай видавався похмурим і дощовим - нерідко піднімався сильний вітер, починалися грози.

Народні прикмети 25 липня

  • Сонце, що сходить, вогняного кольору і на небі багато хмар - до дощу.
  • Якщо 27 липня немає опадів, то осінь буде недощовою.
  • На Аквилу наступають дощові дні, виростають гриби.

Що не можна робити 25 липня

  • Небажано 27 липня 2021 року підраховувати свої накопичення або запаси. Вірили, що після таких маніпуляцій вони почнуть гірше прибувати.
  • Відмовтеся в цей день від темних речей, щоб день завершився вдало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на цьому тижні в Україну повернеться спека.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 40

Все по темі:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації
02 Тепер без балів: в Україні вводиться нова система оцінювання для молодших класів
03 Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
04 Експерти попереджають про побічний ефект вакцини "Johnson & Johnson": Що про це відомо?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Кандидатка у канцлери Німеччини &quot;№1&quot; потрапила в расистський скандал: подробиці
Кандидатка у канцлери Німеччини "№1" потрапила в расистський скандал: подробиці
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ &quot;накрила&quot; проросійську ботоферму на Заході України
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ "накрила" проросійську ботоферму на Заході України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся