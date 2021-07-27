Яке свято 27 липня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 27 липня, відзначається день пам'яті одного з 70 апостолів - святого Акила, а також відомого чудотворця Стефана Махрищського.
Акила був родом з міста Понте, але довго жив в Римі, поки не був вигнаний звідти за велінням імператора Клавдія. У Коринті разом з дружиною Прискіллою, Акила познайомився зі святим Павлом, який згодом звернув їх до християнства. Подружжя проводили в своєму домі богослужіння і до кінця життя поширювали християнську віру.
Джерело: baptist.org
27 липня православна церква також згадує чудотворця Стефана Махрищського, засновника кількох монастирів.
Джерело: stefmon
На Русі вважали, що з 27 липня поступово настає осінь. День зазвичай видавався похмурим і дощовим - нерідко піднімався сильний вітер, починалися грози.
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