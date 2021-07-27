Яке свято 27 липня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 27 липня, відзначається день пам'яті одного з 70 апостолів - святого Акила, а також відомого чудотворця Стефана Махрищського.

Акила був родом з міста Понте, але довго жив в Римі, поки не був вигнаний звідти за велінням імператора Клавдія. У Коринті разом з дружиною Прискіллою, Акила познайомився зі святим Павлом, який згодом звернув їх до християнства. Подружжя проводили в своєму домі богослужіння і до кінця життя поширювали християнську віру.

Джерело: baptist.org

27 липня православна церква також згадує чудотворця Стефана Махрищського, засновника кількох монастирів.

Джерело: stefmon

На Русі вважали, що з 27 липня поступово настає осінь. День зазвичай видавався похмурим і дощовим - нерідко піднімався сильний вітер, починалися грози.

Народні прикмети 25 липня

Сонце, що сходить, вогняного кольору і на небі багато хмар - до дощу.

Якщо 27 липня немає опадів, то осінь буде недощовою.

На Аквилу наступають дощові дні, виростають гриби.

Що не можна робити 25 липня

Небажано 27 липня 2021 року підраховувати свої накопичення або запаси. Вірили, що після таких маніпуляцій вони почнуть гірше прибувати.

Відмовтеся в цей день від темних речей, щоб день завершився вдало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на цьому тижні в Україну повернеться спека.