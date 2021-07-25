Прогноз погоди на тиждень: коли в Україну повернеться спека

В Україні наступного тижня, з 26 липня по 1 серпня, завершиться короткочасне похолодання і в більшість регіонів повернеться сильна спека. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

За його словами, на початку наступного тижня і до середи на більшій території країни погоду ще буде обумовлювати антициклон. Опадів у цей період не очікується.

"Температура поки залишається в межах 27-32 градуси тепла. Але протягом тижня поступово зростатиме. Було короткочасне похолодання, але з наступного тижня, приблизно з середи, знову почнеться зростання", - повідомив Кибальчич.

За прогнозами, в наступні вихідні найбільш високі температури очікуються традиційно на півдні та сході. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть до 36-38 градусів із позначкою "плюс".

Варто відзначити, що антициклон, який зараз обумовлює погоду в Україні, буде поступово руйнуватися. З другої половини тижня в денний і вечірній час можливі грозові дощі в західних і центральних областях. Тоді як на сході та півдні опади малоймовірні.

"До сходу опади практично не дійдуть, тож буде утримуватися посуха і посилиться пожежна небезпека на тлі високих температур і сухого повітря", - попередив Кибальчич.

Нагадаємо, на минулому тижні Україну застала негода, яка спричинила несприятливі наслідки. Загинуло двоє людей, сотні населених пунктів були знеструмлені.

Як повідомлялося, розбушувалася погода і в курортній Кирилівці. Там потужні стовпи смерчів зняли на відео.