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Українці не заслуговують медалей Олімпіади - головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов про хейтерів Дар'ї Білодід

Українці не заслуговують медалей Олімпіади - головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов про хейтерів Дар'ї Білодід
Оновлено 14:38 Сьогодні Телеграф Facebook

В Україні хейтять спортсменів в соцмережах за результати, але при цьому закриваються бази підготовки,  а спортсменам не вистачає професійних тренерів. Медалістів Олімпіади в Токіо тренують їх батьки.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор"Телеграфа" Ярослав Жаренов.

"Скажу непопулярне, але українці не заслуговують на медалі Олімпіади. Якщо у когось сумніви щодо цього, то зайдіть в коментарі під постами Білодід і Харлан в Інстаграмі. Виявляється, бронзова медаль на головних спортивних стартах п'ятирічки вже поразка і провал.

Вчорашні "експерти з футболу" сьогодні перемкнулись на олімпійців. А може хтось витратить хвилину часу і загуглить, хто ж тренує наших медалістів? Підкажу: Дар'я Білодід - батьки, Рейзлін - батько. Аналогічна історія з Василем Ломаченком. Талановитих тренерів, які працюють в Україні, одиниці, системи підготовки як спортсменів, так і тренерів немає, інфраструктури немає. Та нічого немає, але медаль Олімпіади в таких умовах - це провал, ага.

Згадайте Авраменка, який взяв золото в фрістайлі на останніх Зимніх ОІ. І згадайте єдину базу з підготовки в цьому виді спорту. Вона була в Миколаєві, але цьогоріч (через три роки після історичного Золота ОІ) базу закрили.

Найкраща команда України з волейболу Барком-Кажани гратиме в чемпіонаті Польщі, бо тут просто нема конкурентів. Про які медалі може йти мова, коли професійний спорт в Україні відсутній і нікому не потрібний.

Всі перемоги України відбуваються не завдяки, а всупереч, на жаль".

Раніше "Телеграф" писав, що Ольга Харлан розговорилася в соцмережах після сенсаційної поразки в Токіо.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Ольга Харлан, Блог, Олимпиада-2020, Дарья Билодид, Олимпиада в Токио, Олімпійські ігри.
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