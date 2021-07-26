Скачать
Понеділок, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців
Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців
Росія і Білорусь все ще в лідерах: в які країни їдуть українці і звідки до нас приїжджають найчастіше (інфографіка)
Росія і Білорусь все ще в лідерах: в які країни їдуть українці і звідки до нас приїжджають найчастіше (інфографіка)
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Відновленню не підлягає: у перехворілих коронавірусом людей знайшли нову особливість
Відновленню не підлягає: у перехворілих коронавірусом людей знайшли нову особливість

У Києві міст Патона перетворився у водоспад

У Києві міст Патона перетворився у водоспад
15:35 Сьогодні Телеграф

 У Києві магістральна тепломережа, яка проходить під мостом Патона, в третій раз за цей місяць не витримала і почала протікати.

Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє паблік Київ оперативний на сторінці в Telegram.

"Новий-старий столичний водоспад, який ми заслужили", - йдеться в повідомленні групи.

Це вже третій прорив труби за місяць. Останній раз трубу прорвало 21 липня, тоді комунальники відзвітували, що полагодили, але по всій видимості не в повному обсязі. Крім того, 1 липня на мосту був зафіксований прорив труби, її вміст водоспадом полився в річку Дніпро.

Нагадаємо, що ця магістральна тепломережа була побудована в 1962 році

Як писав Телеграф, в Голосіївському районі Києва біля станції метро "Либідська" біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу, і брудна вода потоком потекла по проїжджій частині.

На Дарницькому бульварі також не так давно з'явився гейзер. Власники транспортних засобів були змушені екстрено рятувати свої автомобілі.

А на "мосту Кличко", між Аркою дружби народів і Володимирською гіркою в Києві, знову виявилися тріщини.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
Перегляди: 46

Все по темі:

Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У NASA зізналися, де насправді можуть ховатися інопланетні істоти
02 Мовний скандал в Харкові: продавщицю, що послала клієнтку "в п**ду", звільнили
03 Перші особи США проігнорують Кримську платформу, з Вашингтона приїде лише член уряду
04 Що ж таке криза середнього віку і як з нею впоратися?
05 Відпочиваючим на замітку: в Туреччині різко погіршилася ситуація з Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Кандидатка у канцлери Німеччини &quot;№1&quot; потрапила в расистський скандал: подробиці
Кандидатка у канцлери Німеччини "№1" потрапила в расистський скандал: подробиці
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ &quot;накрила&quot; проросійську ботоферму на Заході України
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ "накрила" проросійську ботоферму на Заході України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся