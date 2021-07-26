У Києві міст Патона перетворився у водоспад

У Києві магістральна тепломережа, яка проходить під мостом Патона, в третій раз за цей місяць не витримала і почала протікати.
Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє паблік Київ оперативний на сторінці в Telegram.
"Новий-старий столичний водоспад, який ми заслужили", - йдеться в повідомленні групи.
Це вже третій прорив труби за місяць. Останній раз трубу прорвало 21 липня, тоді комунальники відзвітували, що полагодили, але по всій видимості не в повному обсязі. Крім того, 1 липня на мосту був зафіксований прорив труби, її вміст водоспадом полився в річку Дніпро.
Нагадаємо, що ця магістральна тепломережа була побудована в 1962 році
Як писав Телеграф, в Голосіївському районі Києва біля станції метро "Либідська" біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу, і брудна вода потоком потекла по проїжджій частині.
На Дарницькому бульварі також не так давно з'явився гейзер. Власники транспортних засобів були змушені екстрено рятувати свої автомобілі.
А на "мосту Кличко", між Аркою дружби народів і Володимирською гіркою в Києві, знову виявилися тріщини.