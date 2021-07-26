Скачать
Понеділок, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців
Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців
Росія і Білорусь все ще в лідерах: в які країни їдуть українці і звідки до нас приїжджають найчастіше (інфографіка)
Росія і Білорусь все ще в лідерах: в які країни їдуть українці і звідки до нас приїжджають найчастіше (інфографіка)
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Відновленню не підлягає: у перехворілих коронавірусом людей знайшли нову особливість
Відновленню не підлягає: у перехворілих коронавірусом людей знайшли нову особливість

Магістр права і бакалавр філології - які спеціальності і ВНЗ популярні в Україні в 2021 (інфографіка)

Магістр права і бакалавр філології - які спеціальності і ВНЗ популярні в Україні в 2021 (інфографіка)
Оновлено 16:13 Сьогодні Телеграф КНУ

В Україні завершили прийом заяв і документів до вищих навчальних закладів. Всього майбутні бакалаври та магістри подали 1 млн 252 тис 213 електронних заяв.

Статистику вступної кампанії опублікували на сайті Міністерства освіти.

"Телеграф" підготував інфографіку з найпопулярнішими спеціальностями в Україні.

Популярні спеціальності і ВНЗ України 2021

Для вступу в бакалаврат філологія посіла перше місце за кількістю поданих заяв, тоді як в магістратуру лише четверте.

Лідером в перевагах майбутніх студентів став Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Третє місце й у бакалаврів, і у магістрів отримав Київський політех. А ось друге місце розділили два львівських ВНЗ: Львівська політехніка і національний університет ім. Івана Франка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільшою популярністю у випускників користуються виші в трьох містах України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 50

Все по темі:

Университет, Бакалавр, Магистр, ВНЗ, вступна кампанія 2021.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У NASA зізналися, де насправді можуть ховатися інопланетні істоти
02 Мовний скандал в Харкові: продавщицю, що послала клієнтку "в п**ду", звільнили
03 Перші особи США проігнорують Кримську платформу, з Вашингтона приїде лише член уряду
04 Що ж таке криза середнього віку і як з нею впоратися?
05 Відпочиваючим на замітку: в Туреччині різко погіршилася ситуація з Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Кандидатка у канцлери Німеччини &quot;№1&quot; потрапила в расистський скандал: подробиці
Кандидатка у канцлери Німеччини "№1" потрапила в расистський скандал: подробиці
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ &quot;накрила&quot; проросійську ботоферму на Заході України
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ "накрила" проросійську ботоферму на Заході України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся