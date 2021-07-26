Магістр права і бакалавр філології - які спеціальності і ВНЗ популярні в Україні в 2021 (інфографіка)

В Україні завершили прийом заяв і документів до вищих навчальних закладів. Всього майбутні бакалаври та магістри подали 1 млн 252 тис 213 електронних заяв.

Статистику вступної кампанії опублікували на сайті Міністерства освіти.

"Телеграф" підготував інфографіку з найпопулярнішими спеціальностями в Україні.

Для вступу в бакалаврат філологія посіла перше місце за кількістю поданих заяв, тоді як в магістратуру лише четверте.

Лідером в перевагах майбутніх студентів став Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Третє місце й у бакалаврів, і у магістрів отримав Київський політех. А ось друге місце розділили два львівських ВНЗ: Львівська політехніка і національний університет ім. Івана Франка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільшою популярністю у випускників користуються виші в трьох містах України.