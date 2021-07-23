ВНЗ Києва та Львова в топі у випускників цього року - інфографіка

В Україні збільшилася кількість електронних заяв на вступ - на 18%. У 2021 році на 21 липня їх подали 886 164 рази.

Про це повідомляє сайт Міністерства освіти.

Причиною називають кількість випускників цього року, яка зросла.

"Телеграф" підготував інфографіку про те, які спеціальності популярні у 2021 в Україні та куди абітурієнти найохочіше подають документи. У ТОП українських ВНЗ для вступу увійшли альма-матер з Києва, Львова та Харкова.

У Міносвіти зазначають, що популярними спеціальностями стали "Середня освіта" і "Інженерія програмного забезпечення". Нагадаємо, що надходять на бюджет у 2021 році можуть подавати тільки 5 заяв, тоді як майбутні контрактники - 30. Прийом заяв почався з 1 липня і триватиме до 23 липня.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продовжує зростати кількість людей, які негативно оцінюють якість сучасної середньої освіти.