В Одесі троє дітей ледь не потонули в морі, катаючись на катамарані

На пляжі Ланжерон, який розташований в Одесі, троє дітей 7, 13 і 16 років каталися на катамарані, але на відстані 800 метрів щось пішло не так і вони почали тонути.

Про це в понеділок, 26 липня, пише місцеве видання Думська.

Повідомляється, що на порятунок дітей вирушив моторний човен. В результаті оперативних дій рятувальників, ніхто не постраждав. Дітей посадили в човен, а катамаран, який частково затонув, відбуксирували до берега.

Незабаром з'ясувалося, що підприємець дав катамаран дітям, які відправилися кататися на ньому без нагляду батьків. На великій відстані від берега катамаран почав тонути.

Нагадаємо, 21 липня в Одесі на пляжі Ланжерон затримали дівчину, яка вкрала у відпочиваючих близько десятка телефонів. Злодійка можливо б булаб непоміченою и пішла б з телефонами з пляжу без особливих проблем, якби не продавці кукурудзи, які помітили, як вона краде один з гаджетів. Очевидці інциденту викликали поліцію і передали її з рук в руки.

Як писав Телеграф, в Одесі після зливи знайшлося багато людей, які не злякалися сюрпризів природи і вийшли на пляжі.