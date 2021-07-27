Прокуратура з'ясувала, як помер топ-чиновник патрульної поліції в Одесі

В одеському парку Перемоги було знайдено тіло тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Ізмаїльського відділу управління патрульної поліції Одеської області Івана Митькина.

Про це у вівторок, 27 липня, повідомляє видання "Думська".

За інформацією джерела видання, на тілі загиблого не було слідів насильства, а також, що інформація про пов'язані руки і інші подробиці, які поширили ЗМІ і соцмережі, не відповідають дійсності.

"Ознак насильницької смерті судові медики не виявили. Стандартний випадок суїциду - повішення в сидячому положенні", - розповіло джерело.

Раніше повідомлялося про те, що Митькин пропав вранці 24 липня. Незадовго до зникнення він привіз дружину додому до її матері, повідомивши, що повинен відлучитися у своїх справах. Після цього про його місцезнаходження нічого не було відомо.

Нагадаємо, Іван Митькин з грудня 2019 року в Ізмаїлі служив у відділі організації несення служби управління патрульної поліції Одеської області. У нього було двоє синів, які народилися кілька місяців тому.

Як повідомляв "Телеграф", Іван Митькин, зайняв у різних людей грошей на загальну суму близько 300 тисяч доларів (8,1 мільйона гривень). За його словами, він мав намір вигідно закупити зерно, а потім дорого перепродати його, тим самим принісши кредиторам хороший прибуток. Незабаром його квартира була пограбована. В ході слідчих дій було встановлено, що квартиру не зламували, а відкрили ключем, і камери спостереження показали, що Митькин увійшов в будинок один, а потім в поспіху його покинув.