Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью
Тарифы растут, "дельта штамм" наступает: ждать ли Зеленскому массовых протестов этой осенью
В Херсонской области обнаружили конопляное поле стоимостью 300 млн грн: как оно выглядит (фото)
В Херсонской области обнаружили конопляное поле стоимостью 300 млн грн: как оно выглядит (фото)
Скандалом с ЛГБТ-блогером во Львове заинтересовались военные
Скандалом с ЛГБТ-блогером во Львове заинтересовались военные
Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина
Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина

Набрал долгов на $300 тысяч и исчез: в Одессе нашли повешенным замначальника управления патрульной полиции (фото 18+)

Набрал долгов на $300 тысяч и исчез: в Одессе нашли повешенным замначальника управления патрульной полиции (фото 18+)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф

В Измаиле (Одесская область) заместитель начальника Управления патрульной полиции Иван Митькин одолжил крупную сумму у знакомых и исчез

В понедельник, 26 июля, стало известно, что его нашли повешенным. 

Как сообщают местные телеграм-каналы, тело со связанными руками обнаружили в Одессе в парке Победы на Говорова. 

Ранее сообщалось, что Митькин занял у разных людей суммы в размере от 2 до 60 тысяч долларов, на общую сумму в 300 тысяч долларов (более 8 миллионов гривен). Он утверждал, что намерен закупить урожай зерновых и в дальнейшем выгодно его перепродать. Однако, как сообщили СМИ, никакого урожая не было, а деньги он, предположительно, потратил на азартные игры. 

Перед тем, как исчезнуть, он ограбил квартиру, которую снимал со своими коллегами. 

У Митькина осталась жена и двое детей, одному из них лишь два месяца. 

Как сообщалось ранее, в Одессе 1 июня после крупного проигрыша в казино исчез начальник Одесского отряда морской охраны ГПСУ Алексей Чертков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 227

Все по теме:

Одесса, Измаил, Иван Митькин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
02 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
03 Коронавирус "бьет по мозгам": ученые пришли к неутешительным выводам
04 Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
05 Восстановлению не подлежит: у переболевших коронавирусом людей нашли новую особенность
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Центральные улицы Киева перекроют для автомобилей: названы сроки и причина (фото)
Центральные улицы Киева перекроют для автомобилей: названы сроки и причина (фото)
Пассажиров не было в списках, а от автобуса &quot;отвалилось&quot; колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
Украинская тяжелоатлетка Конотоп показала пятый результат на Олимпиаде в Токио
Украинская тяжелоатлетка Конотоп показала пятый результат на Олимпиаде в Токио
&quot;Тарас-папуас&quot; и сын его гей: вокруг студии &quot;Дизель шоу&quot; разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
"Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь