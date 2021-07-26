Набрал долгов на $300 тысяч и исчез: в Одессе нашли повешенным замначальника управления патрульной полиции (фото 18+)

В Измаиле (Одесская область) заместитель начальника Управления патрульной полиции Иван Митькин одолжил крупную сумму у знакомых и исчез.

В понедельник, 26 июля, стало известно, что его нашли повешенным.

Как сообщают местные телеграм-каналы, тело со связанными руками обнаружили в Одессе в парке Победы на Говорова.

Ранее сообщалось, что Митькин занял у разных людей суммы в размере от 2 до 60 тысяч долларов, на общую сумму в 300 тысяч долларов (более 8 миллионов гривен). Он утверждал, что намерен закупить урожай зерновых и в дальнейшем выгодно его перепродать. Однако, как сообщили СМИ, никакого урожая не было, а деньги он, предположительно, потратил на азартные игры.

Перед тем, как исчезнуть, он ограбил квартиру, которую снимал со своими коллегами.

У Митькина осталась жена и двое детей, одному из них лишь два месяца.

Как сообщалось ранее, в Одессе 1 июня после крупного проигрыша в казино исчез начальник Одесского отряда морской охраны ГПСУ Алексей Чертков.