Набрал долгов, ограбил квартиру и исчез: в Одесской области разыскивают замначальника городской патрульной полиции (фото)

В Измаиле (Одесская область) полицейский набрал у знакомых долгов на огромную сумму, а затем исчез.

Деталями истории поделилось издание "Бессарабия Inform".

По данным источников издания, заместитель начальника Управления патрульной полиции Измаила Иван Митькин, занял у разных людей денег на общую сумму около 300 тысяч долларов (8,1 миллиона гривен). Он утверждал, что намерен выгодно закупить зерно, а затем дорого перепродать его, тем самым принеся кредиторам хорошую прибыль.

Учитывая его должность, никто не подозревал, что их так "кинут".

Кроме того, недавно поступило сообщение, что квартиру, которую снимал Митькин и его коллеги, ограбили. Полицейские, вернувшись со смены обнаружили в квартире беспорядок и недосчитались крупной суммы и травматического пистолета.

В ходе следственных действий было установлено, что квартиру не взламывали, а открыли ключом, да и камеры наблюдения показали, что Митькин вошел в дом один, а затем в спешке его покинул.

В пятницу он уехал на выходные к семье в Одессу, а уже в субботу, узнав, что его разоблачили, удалился изо всех рабочих групп и отключил телефон.

В настоящее время его местонахождения не установлено. У него есть семья и двое детей.

По некоторой информации, полицейский увлекался азартными играми.

Как сообщалось ранее, 1 июня загадочно исчез начальник Одесского отряда морской охраны ГПСУ Алексей Чертков. Позже стало известно, что он накануне проиграл крупную сумму в казино.