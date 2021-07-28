Грози з градом і спека до 34°C: якою буде погода в Україні 28 липня

У середу, 28 липня, Україну зачепить північними циклонами, через що частина областей опиниться під сильними дощами і навіть градом, в той час як в інших і далі буде спека.

Про це йдеться в прогнозах на середу.

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що циклони Elior і Dirk принесуть дощі в Європу - Україну ж вони зачеплять тільки в західних і північних областях, після чого змістяться до центру.

При цьому, під час дощів можливий град і шквальний вітер.

У Києві сильні опади малоймовірні, але короткочасні дощі та грози можливі. Температура залишиться на рівні 30 градусів Цельсія.

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 28 липня для Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської областей.

Там очікується підвищений рівень небезпеки, грози, град і шквали силою до 15-20 метрів в секунду.

У південних областях збережеться високий рівень пожежної небезпеки, а в Херсоні повітря прогріється до рекордних 34 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кибальчич розповідав "Телеграфу", чи зможе Україна продихнути від спеки на цьому тижні.