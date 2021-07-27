Хресний хід УПЦ МП паралізував Київ: ексклюзивний фоторепортаж

У Києві у вівторок, 27 липня, тисячі віруючих зі всієї України взяли участь у хресній ході з нагоди 1033-річчя хрещення Київської Русі, змінивши рух автомобілістів і міського транспорту.

Про те, що відбувається, з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".

О 14:00 учасники ходи, серед яких - українські політики і вищі священнослужителі - вирушили від Володимирської гірки до Києво-Печерської Лаври.

Відзначимо, що рух в зв'язку з цією подією в Києві ускладнено, і водіям слід заздалегідь продумати маршрут, щоб не потрапити в пробку в центрі столиці.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Відзначимо, що в 2020-му році хресний хід відмінили в зв'язку з пандемією коронавірусу.

А ось в Харкові, незважаючи на карантинні обмеження, УПЦ Московського патріархату 21 березня 2021 року організувала масштабний хресний хід, приурочений до першої седмиці Великого посту. Хода великої кількості віруючих обурила мережу, так як в місті якраз лютувала нова хвиля коронавірусу.

Раніше ми повідомляли, що День хрещення Київської Русі православні християни щорічно відзначають 28 липня. Вважається, що саме в цей час князь Київської Русі Володимир прийняв хрещення і запровадив християнство на Русі в якості основної релігії.