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Нужно больше "красных зон": в сети обсуждают крестный ход в Харькове

Нужно больше "красных зон": в сети обсуждают крестный ход в Харькове
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Telegram

В Харькове УПЦ Московского патриархата (МП) в воскресенье, 21 марта, организовала масштабный крестный ход, приуроченный к первой седмице Великого поста.

Как пишет в воскресенье местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков", управление Харьковской епархии УПЦ МП проводит крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.

"Местная полиция сообщает, что в нем (крестном ходе – ред.) приняли участие около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Украина 24/7".

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Многие пользователи соцсетей отреагировали на массовое мероприятие, которое УПЦ (МП) организовала во время третьей волны коронавируса Covid-19 в Украине и третьей волны распространения коронавируса, резко негативно, что вызвало споры и жаркую полемику с верующими, а также сторонниками идеи всемирного заговора и антипрививочниками.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 21 марта в Украине зарегистрировали 11 145 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, 4838 больных были госпитализированы, 166 больных скончались.

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При этом Харьковская область последние недели практически ежедневно входит в лидеры среди областей по количеству новых случаев заболевания. Так, только за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 879 новых случаев, а общее количество болеющих составляет 12 156 человек.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Харьков, УПЦ МП, Крестный ход, Коронавирус.
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