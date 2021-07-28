Вступна кампанія-2021: для українських абітурієнтів настав доленосний день

У середу, 28 липня, будуть оприлюднені рейтингові списки абітурієнтів, і стане відомо, хто з них отримав бажане бюджетне місце.

На сайті Єдиної електронної бази з питань освіти навпроти заяви, за якою абітурієнт вступив на бюджет, зміниться статус з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано до зарахування". Якщо ж статус залишиться незмінним, то майбутній студент автоматично бере участь в конкурсі на контрактне місце.

Відзначимо, що молоді люди зобов'язані надати вузам оригінали документів до 18:00 2 серпня, а саме зарахування на бюджет відбудеться 9-го.

До слова, в цьому році українці подали понад 1,7 млн заяв - це набагато більше, ніж в 2020-му (близько 1 млн). Лідерами серед ВНЗ, куди в цьому році хоче вступити молодь, стали КНУ ім. Шевченко, ЛНУ ім. Франко і КПІ ім. Сікорського. А в ТОП-5 найбільш популярних напрямків потрапили:

- Філологія - 76 371 заява;

- Право - 67 720 поданих заяв;

- Комп'ютерні науки - 66 123;

- Менеджмент - 62 227;

- Інженерія програмного забезпечення - 43 618.

Нагадаємо, в Києві Служба безпеки України розкрила корупційну схему радника ректора одного з приватних вищих навчальних закладів, який за хабарі продавав дипломи тим, хто фактично не вчився і не здавав іспитів.