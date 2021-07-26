Дешевле учебы на контракте: в столичном вузе торговали дипломами (фото)

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Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф Национальная полиция

В Киеве Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему советника ректора одного из частных высших учебных заведений, который за взятки продавал дипломы тем, кто фактически не учился и не сдавал экзаменов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители поймали нарушительницу закона во время получения очередной части денег за дипломы.

Как потом выяснило следствие, женщина хорошо продумала механизм обмана и получения денег от тех, кто хочет документ о высшем образовании, но не собирается учиться.

После отчисления студентов она предлагала им дальнейшее содействие и получение выпускных дипломов вне установленной  требованиями учебной программы.

Чтобы купить диплом, нужно было заплатить минимум 1,5 тыс. долларов.

И это при том, что сейчас в Украине средняя цена за один год очного обучения в ВУЗ составляет около 28,5 тыс. грн.(около 1 тыс. долларов), а заочного приблизительно 26 тыс. грн. (немного меньше 1 тыс. долларов).

Таким образом совсем не странно, что студенты приняли такое предложение, которое помогло б им сэкономить несколько тысяч долларов США.

Сотрудники СБУ вычислили несколько фактов передачи нечестных денег.

Задержанной советнику ректора уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для аферистки.

Также работники СБУ, Нацполиции и Киево-Святошинской окружной прокуратуры продолжают выяснять обстоятельства для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности. 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, какие специальности наиболее популярные среди выпускников 2021 года в Украине.

Также напоминаем, что в 2021 году наиболее выпускников выбирают ВУЗы Киева и Львова.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Киев, Мошенники, Образование, Диплом.
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