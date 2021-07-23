Вузы Киева и Львова в топе у выпускников этого года - инфографика

В Украине увеличилось количество электронных заявлений на поступление - на 18%. В 2021 году на 21 июля их подали 886 164 раза.

Об этом сообщает сайт Министерства образования.

Причиной называют увеличившееся количество выпускников в этом году.

"Телеграф" подготовил инфографику о том, какие специальности популярны в 2021 в Украине и куда абитуриенты охотнее всего подают документы. В ТОП украинских ВУЗов для поступления вошли альма-матер из Киева, Львова и Харькова.

В Минобразования отмечают, что популярными специальностями стали "Среднее образование" и "Инженерия программного обеспечения". Напомним, поступающие на бюджет в 2021 году могут подавать только 5 заявлений, тогда как будущие контрактники - 30. Прием заявлений начался с 1 июля и продлится до 23 июля.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продолжает расти число людей, которые негативно оценивают качество современного среднего образования.