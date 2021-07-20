Почти половина украинцев против ВНО в пандемию и сомневаются в качестве образования (инфографика)

В Украине продолжает расти число людей, которые негативно оценивают качество современного среднего образования.

К таким выводам пришел Фонд "Демократические инициативы", проводивший опрос с 1 по 7 июня.

В 2021 году 45% опрошенных оценили качество образования, как низкое. В сравнении с 2020 годом, этот показатель вырос на 9%.

Еще 44% считает качество образования посредственным. А вот довольных оказалось лишь 4%.

Поровну разделились мнения людей о необходимости проведения ВНО во время пандемии - и за и против выступили 46% опрошенных.

Не очень положительно украинцы воспринимают и перевод обучения на дистанционную форму. В городах лишь чуть более половины (56%) отнеслись к такому одобрительно, а вот в селах против дистанционки выступило аж целых 72% опрошенных.

Как сообщалось ранее, в 2021 году ВНО по математики не сдали более 30% участников.