Магистр права и бакалавр филологии - какие специальности и вузы популярны в Украине в 2021 (инфографика)

В Украине завершили прием заявлений и документов в высшие учебные заведения. Всего будущие бакалавры и магистры подали 1 млн 252 тыс 213 электронных заявлений.

Статистику вступительной кампании опубликовали на сайте Министерства образования.

"Телеграф" подготовил инфографику с самыми популярными специальностями в Украине.

При поступлении в бакалаврат филология заняла первое место по количеству поданных заявлений, тогда как в магистратуру лишь четвертое.

Лидером в предпочтениях будущих студентов стал Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Третье место и у бакалавров и у магистров получил Киевский политех. А вот второе место разделили два львовских вуза: Львовская политехника и национальный университет им. Ивана Франко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что наибольшей популярностью у выпускников пользуются вузы в трех городах Украины.