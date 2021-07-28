"Дельта" на порозі: Зеленський розповів про готовність України до спалаху і наявність кисню в лікарнях

Президент України Володимир Зеленський на своїй прес-конференції відповів на питання журналістів щодо готовності нашої медичної системи до майбутньої хвилі коронавірусу.

Зеленський з упевненістю заявив, що Україна готова протистояти пандемії восени.

"Щодо лікарень, ліжок, кількості швидких, по зарплатах лікарів, які отримують 300%. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше", - зазначив Зеленський.

Коментуючи ситуацію з наявністю кисню, яка в минулому була гострою, президент запевнив, що в цьому питанні ситуація зараз навіть краща, ніж в деяких європейських країнах.

За його словами, в Україні є 90 000 ліжкомісць для пацієнтів.

"Я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", - резюмував Володимир Зеленський.

Варто відзначити, що в Україні вже зафіксували першу смерть від коронавірусу індійського штаму Дельта, а медики прогнозують різке зростання числа нових хворих після проведення в Києві хресного ходу УПЦ МП, на якому було багато людей з Росії. Саме в сусідній країні зараз сплеск Дельти, і всі підтверджені в Україні випадки даного небезпечного штаму були завезені з РФ.