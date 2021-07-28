Зеленський розповів, що буде з цінами на електроенергію після 1 серпня

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що з 1 серпня ціни на електроенергію не виростуть.

Про це глава держави повідомив на пресконференції форуму "Україна 30. Децентралізація".

Зеленський сказав, що поняття зростання цін підміняються - для деяких підприємств вартість зростає, але це не відіб'ється на цінах для суспільства.

"Я попросив винести це питання на засідання Ради національної безпеки та оборони на цьому тижні. Щоб, по-перше, люди зрозуміли що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде", - зазначив Зеленський в коментарі пресі.

Крім того, що збільшення не повинно бути, Зеленський хоче знизити тариф.

"У нас є частина населення, які не можуть собі дозволити навіть 1,68 (грн / кВт-год - ред.) І тому Рада безпеки буде також розглядати можливість зменшення ціни на електроенергію для окремих верств населення", - заявив президент.

Також він прокоментував, що вважає річні контракти на газ найвигіднішими в Європі.

Водночас українська державна компанія "Центренерго" повідомила про проблеми оплати за електроенергію і в підготовці до опалювального сезону.