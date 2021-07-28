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Украина испытывает серьезные проблемы в подготовке к отопительному сезону: с чем они связаны

Украина испытывает серьезные проблемы в подготовке к отопительному сезону: с чем они связаны
09:50 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В энергогенерирующей компании "Центрэнерго" заявили про нехватку денег на подготовку отопительного сезона 2021/2022. Причина - невыполнение обязательств партнерами. 

Об этом пишет Экономическая правда. 

"Центрэнерго" столкнулась с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам исполнять свои обязательства", - цитирует издание письмо госпредприятия к премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Сергею Данилову и министру энергетики Герману Галущенко. 

Речь про отбор электроэнергии и ее оплату. Из-за нехватки средств в компании под угрозой ремонтные работы.

Недовольны на госпредприятии и уровнем закупки угля. По состоянию на 1 июля 2021 года на складах - 306 тысяч тонн топлива, сообщают в Центрэнерго. Но этого недостаточно. 

В связи с этим просят премьера обязать Национальную комиссию, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердить минимальные и отменить максимальные предельные цены (прайс-кэпы). Также компания просит проверить участников рынка на манипуляции в энергосфере. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тариф на электроэнергию может вырасти в ближайшее время. 

Готовь сани летом: что нужно делать уже сейчас, чтобы сэкономить на отоплении зимой

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 302

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Уголь, Электроэнергия, Отопительный сезон, Центрэнерго.
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