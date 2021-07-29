Поліція запустила спеціальний додаток для людей з інвалідністю

Національна поліція України запустила додаток "My Pol", в якому викликати поліцію або оцінити якість її роботи можуть люди з інвалідністю по слуху та мові.

Про це повідомляється на сайті Нацполіціі.

Додаток вже завантажили понад 100 тисяч разів. Він доступний користувачам смартфонів на операційних системах Android і iOS.

За допомогою програми можна викликати поліцію через кнопку "SOS" або відправити диспетчеру текстове повідомлення, вказавши, де стався злочин і вибравши його категорію. Також функціонал дозволяє оцінити якість роботи поліцейського за номером жетона і залишити свій коментар.

(Інфографіка: Національна поліція)

Для того, щоб користуватися додатком "My Pol", потрібно пройти ідентифікацію. Також сервіс буде повідомляти про події в вашому регіоні - перекриття доріг або терористичні атаки.

Раніше "Телеграф" розповів, якими будуть нові правила в'їзду для українців і іноземців в країну. Невакцинованим людям доведеться використовувати програму "Вдома" під час самоізоляції.