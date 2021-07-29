Стало відомо, коли в Україні скасують масковий режим

Стало відомо про те, коли і за якої умови в Україні можуть скасувати носіння масок.

За словами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, якого цитує "Українська правда", масковий режим в країні скасують тільки якщо більша частина населення зробить щеплення проти ковіду.

Кузін говорить, що за даної умови буде гарантія того, що людина без маски не буде наражати на небезпеку інших.

Таким чином, дата, коли українцям дозволять відвідувати громадські місця без масок, залежить від них самих - від темпу вакцинації.

"Зараз ми використовуємо адаптивний карантин, який працює за фіксованими показниками. У нас є загальна умова: якщо в двох або більше регіонах протягом певного часу перевищені 2 або більше показників, то Україна буде переходити на наступний епідрівень - тобто жовтий, помаранчевий або навіть червоний. Тому все залежить від того, як швидко буде завершено вакцинацію груп ризику і загального населення, і яка кількість випадків буде реєструватися", - пояснює чиновник.

Цілком ймовірно, з урахуванням прогнозів щодо поширення "Дельти" в Україні, прийдешні осінь і зиму ми проведемо ще в масках, які захистять і від інших вірусів.

Нагадаємо, американські вчені заявили про те, що третя вакцина проти коронавірусу від Pfizer / BioNTech може забезпечити захист від "Дельти", але двох доз може бути недостатньо.