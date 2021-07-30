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День Марини Лазарєвої 30 липня: народні прикмети і що не можна робити в це свято

День Марини Лазарєвої 30 липня: народні прикмети і що не можна робити в це свято
00:01 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 30 липня, відзначається день пам'яті двох святих - Маргарити Антіохійської (вона ж - православна свята Марина) і Лазаря Галісійського. Також в цей день відзначаються свята: День системного адміністратора і Міжнародний день дружби.

За переказами, свята Маргарита народилася в Антіохії, і коли дівчина прийняла християнство, батько вигнав її з дому. Одного разу, зачарований красою Маргарити, римський префект Олімврій запропонував їй шлюб, але за умови зречення від Христа. Дівчина відмовилася і префект наказав її стратити.

Марина Антиохійська

Джерело: Азбука веры

В один день з Мариною, 30 липня, поминають пресвітерія Лазаря Галісійського. У дорослому віці святий прийняв постриг і поселився на горі Галісія неподалік від Ефеса. До нього приходили безліч віруючих, в результаті чого утворилася громада, а пізніше - монастир.

Лазарь Галісійський

Джерело: tatmitropolia.ru

Народні прикмети 30 липня

  • Якщо гроза трапилася - осінь теж буде дощовою, а взимку будуть хуртовини.
  • Жаркий і сухий день віщує багато снігу й і холодну зиму.
  • Днем дуже жарко, а вночі холоднішає - наступний день буде ясним і сонячним.

Що не можна робити 30 липня

  • 30 липня заборонено буде дивитися на блискавки. Вірили, що так можна осліпнути і накликати на свій будинок біди.
  • Не слід в цей день приймати доленосні рішення, пов'язані із шлюбом - зроблені кроки (визнання в любові, пропозицію руки і серця) виявляться помилковими.
  • Не рекомендується шуміти в лісі. Вірили, що така поведінка приверне увагу темних сил.

У цей день відзначаються іменини Марини. Красиві листівки і картинки з Днем ангела Марини дивіться нижче.

Іменини Марини листівки

Джерело: volyninfo.com

Іменини Марини листівки

Джерело: volyninfo.com

Іменини Марини листівки

Джерело: volyninfo.com

Іменини Марини листівки

Джерело: volyninfo.com

Іменини Марини листівки

Джерело: volyninfo.com

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця цього тижня в Україні буде докучати сильна спека.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 50

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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