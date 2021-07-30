День Марини Лазарєвої 30 липня: народні прикмети і що не можна робити в це свято

У п'ятницю, 30 липня, відзначається день пам'яті двох святих - Маргарити Антіохійської (вона ж - православна свята Марина) і Лазаря Галісійського. Також в цей день відзначаються свята: День системного адміністратора і Міжнародний день дружби.
За переказами, свята Маргарита народилася в Антіохії, і коли дівчина прийняла християнство, батько вигнав її з дому. Одного разу, зачарований красою Маргарити, римський префект Олімврій запропонував їй шлюб, але за умови зречення від Христа. Дівчина відмовилася і префект наказав її стратити.
Джерело: Азбука веры
В один день з Мариною, 30 липня, поминають пресвітерія Лазаря Галісійського. У дорослому віці святий прийняв постриг і поселився на горі Галісія неподалік від Ефеса. До нього приходили безліч віруючих, в результаті чого утворилася громада, а пізніше - монастир.
Джерело: tatmitropolia.ru
Народні прикмети 30 липня
Що не можна робити 30 липня
У цей день відзначаються іменини Марини. Красиві листівки і картинки з Днем ангела Марини дивіться нижче.
Джерело: volyninfo.com
Джерело: volyninfo.com
Джерело: volyninfo.com
Джерело: volyninfo.com
Джерело: volyninfo.com
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