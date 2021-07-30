Спека і короткочасні дощі: синоптик розповіла про погоду в Україні у вихідні

Сухо і ясно, з невеликими дощами на заході та сході України. Так охарактеризувала погоду 31 липня та 1 серпня метеоролог Наталія Діденко. Україну оточують циклони Фердинанд і Еліор, але вони не принесуть очікуваної дощової погоди.

Про це синоптик розповіла на своїй сторінці в Facebook.

За її прогнозом, вдень на вихідних в Україні очікується +28 +32 градуси за Цельсієм, а на сході та півдні країни 1 серпня температура підскочить до +34.

Західна і північна частини України від 1 серпня відчують на собі вплив циклону Фердинанд. Там пройдуть дощі.

У столиці України збережеться суха і спекотна погода. Дощ можливий ввечері в неділю.

Український гідрометцентр попереджає про короткочасні дощі та грози на заході, сході й південному сході України 31 липня.

(Фото: Гідрометцентр)

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