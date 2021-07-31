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Яке свято 31 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 31 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У суботу, 31 липня, відзначається день пам'яті мученика Еміліана. У народі цей день прозвали як "Омельянів день", "Ємельянів день", "Горобині ночі".

Святий мученик Еміліан постраждав за віру за часів імператора Юліана Відступника в IV столітті. Відомо, що тоді імператор розіслав по всіх областях указ, згідно з яким всі послідовники Христа повинні бути страчені. Обурений таким жорстоким рішенням, Еміліан відправився на язичницьке капище, де розбив статуї ідолів і перекинув вівтарі. Після цього Еміліана засудили до спалення.

Мученик Еміліан ікони

Джерело: topnews.ru

У Омельянів день закінчувався літній місяць липень. Як говорили на Русі: "У липні жарко, а розлучатися з ним шкода, в липні душно, а розлучатися з ним нудно". З Омеляна починалася спекотна пора у господинь - вони заготовляли варення і соління на зиму.

Назва "Горобині ночі" свято отримало за часті нічні грози в цю пору. Говорили, що перелякані блискавками горобці в своїх ухоронках копошаться, потім летять незнаючи куди.

Народні прикмети 31 липня

  • Жаркий день 31 липня - грудень буде холодним.
  • Глухий грім - до тихого дощу, гучний - до зливи.
  • Осінь буде такою, як два останніх дня липня.
  • Народжені 31 липня - домосіди. Носити їм слід бурштин.

Що не можна робити 31 липня

  • Щоб не спровокувати фінансові проблеми, не варто в цей день влаштовувати пишне гуляння.
  • Раніше не радили 31 липня працювати віником, сухою шваброю або ганчіркою (так можна вигнати з дому удачу і щастя).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця цього тижня українцям буде докучати сильна спека.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 37

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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