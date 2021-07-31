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Спека не відступить, але варто чекати дощів: прогноз погоди в Україні на перший день серпня

Спека не відступить, але варто чекати дощів: прогноз погоди в Україні на перший день серпня
23:28 Сб, 31 Липень 2021 Телеграф

Перший день серпня зустріне українців спекотною погодою, однак в ряді регіонів можуть пройти дощі з грозами.

Про це написала у себе в Фейсбук синоптик Наталія Діденко

За її словами циклон Гвідо принесе дощі і грози в Польщу, Словаччину та Угорщину. Його атмосферний фронт також зачепить Захід України і місцями північні регіони.

Київ же чекає спекотна погода з температурою до +30 градусів, однак і там можливі дощі з грозами.

Найспекотніше буде в східних і південних регіонах, там температура повітря може підніматися до +34 градусів.

Її прогноз збігається з даними Укргідрометцентру.

Згідно з його даними, на Заході і Півночі країни очікуються опади і температура повітря +27 ... + 31 градус, а в інших регіонах +32 ... + 34.

У понеділок же дощами накриє більшу частину України, суха спекотна погода зберігатиметься лише в східних і південних областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки українці будуть відпочивати в серпні.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

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Погода, Прогноз погоді, Дощі, Наталія Діденко.
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