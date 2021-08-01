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Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні

Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні
Оновлено 09:49 Сьогодні Телеграф

Православні віруючі України в серпні 2021 року відзначають кілька великих церковних свят, таких як День пророка Іллі, Великомученика і цілителя Пантелеймона, Різдво святителя Миколи Чудотворця, Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці.

Також на останній місяць літа припадає строгий Успенський піст і кілька одноденних постів: 4, 6, 11, 13 серпня.

"Телеграф" розповідає, які важливі церковні свята відзначатимуть в Україні в серпні 2021 року.

1 серпня - Набуття мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця.

2 серпня - Свято пророка Іллі (Ільїн день).

Ілля - найбільш шанований святий Старого завіту в християнстві.

4 серпня - День святої Марії Магдалини.

Марія Магдалина - свята, мироносиця, яка слідувала за Христом, була присутня при Його Розп'ятті і була першою з людей, яка удостоїлась явлення Воскреслого Ісуса.

5 серпня - Почаївської ікони Божої Матері.

6 серпня - Мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

Святі мученики Борис і Гліб - сини київського князя Володимира Святославича, яких убив їх старший брат Святополк.

9 серпня - Великомученика і цілителя Пантелеймона.

Пантелеймон - святий великомученик, цілитель, лікар, що жив в 2-3 століттях.

11 серпня - Різдво святителя Миколая Чудотворця.

Микола Чудотворець - один з найбільш шанованих святих у християнстві. У давнину свято нагадувало про наближення осені.

14 серпня - Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього, Перший Спас (Медовий Спас).

У цей день православні згадують, як в 9 столітті після освячення водойм частиною хреста, на якому був розп'ятий Ісус, Константинополь був врятований від епідемії страшної хвороби.

З 14 серпня по 28 серпня - Успенський піст, який є одним з чотирьох багатоденних церковних постів. Він був встановлений в пам'ять Успіння Божої Матері.

19 серпня - Преображення Господнє. Другий Спас (Яблучний Спас).

Цей день присвячений спогаду про явище Божественної величі і слави Ісуса Христа на горі Фавор.

22 серпня - апостола Матвія.

Левій Матвій - один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Відомий тим, що написав Євангеліє арамейською мовою.

28 серпня - Свято Успіння Пресвятої Богородиці.

Це свято присвячене спогаду про смерть (успіння) Божої Матері.

29 серпня - Перенесення Нерукотворного образу Господа нашого Ісуса Христа. Третій Спас (Горіховий Спас).

У цей день православний світ святкує перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образу Ісуса Христа, яке відбулося в 944 році.

Православний календар на серпень 2021

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята будуть відзначатися в Україні в серпні 2021 року.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 51

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Свята, Церковні Свята, Календарі, Різдво Миколи Чудотворця.
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