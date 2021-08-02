У трьох головних річках України виявили сліди препаратів від Covid-19 - Мінекології

У воді річок Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця виявили залишки медичних препаратів, які використовують для лікування коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів Михайло Хорєв в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, скринінг трьох головних українських річок (Дніпро, Дністер, Сіверський Донець), звідки беруть воду для населення, показав наявність у них медичних препаратів від COVID-19.

"Перевіряли воду на 3,2 тис. речовин – це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 тис. речовин – це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, дійсно, якісь забруднювальні речовини є", - заявив Хорєв.

Так, висновки експертів свідчать про те, що "ковідних" препаратів у воді виявили дуже багато, а у Мінекології пояснили це тим, що "велика кількість людей лікується (від коронавірусу - ред.), і це все потрапляє туди".

Також експертиза показала у воді трьох головних річок України наявність великої кількості цинку, пестицидів, металів та ще ряду фармпрепаратів. Найбільшою проблемою у Мінекології назвали наявність фосфатів, які використовують при виробництві мийних засобів і в Україні вже почали з ними боротися.

"Вони, по-перше, погано чистяться, і тому наявні постійно в наших стічних водах через те, що очисні споруди з ними не можуть впоратися. Є два способи у світі, як борються з фосфатами: або будувати дорогі очисні споруди, або їх забороняють у використанні мийних засобів", – заявив Хорєв.

Заступник міністра зазначив, що в Україні ввели обмеження на використання засобів, які містять фосфати, однак ці правила почнуть діяти лише з 2023 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві у парку "Сирецький гай" річка вкрилася білою піною через зливання у воду хімікатів.