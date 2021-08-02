У двох областях України за добу не зафіксували жодного нового випадку COVID-19

В Україні зафіксували 265 нових заражень коронавірусною інфекцією на ранок понеділка, 2 серпня. Серед захворілих - 1 медпрацівник і 11 неповнолітніх.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізували більше людей, ніж виявлено нових інфікованих.

Статистика COVID-19 за добу неділі:

госпіталізовані - 385 осіб

летальних випадків - 4

одужали - 176.

За добу зроблено 17 047 тестів, з них методом ПЛР - 8 854.

Найбільшу кількість нових випадків виявили в столиці України. У Києві зафіксували 62 зараження коронавірусом. Також в лідерах захворюваності Одеська (30), Тернопільська (30), Вінницька (21) і Харківська (17) області.

У двох областях України випадків коронавірусу за неділю не зафіксували. Це Закарпатська та Запорізька області.

Всього за час пандемії коронавірусу в країні:

захворіли - 2253534 осіб

одужали - 2187170 осіб

летальних випадків - 52 955.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Міністерстві охорони здоров'я повідомили про кількість доз вакцини від коронавірусу, доступних українцям.