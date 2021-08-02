Два сценарії "Дельти" в Україні: влада озвучила песимістичний прогноз

Коронавірус штаму "Дельта", згідно з песимістичним прогнозом влади, може спалахнути в Україні вже в другій половині серпня.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка і главу профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

Повідомляється, що влада робить все для того, щоб не допустити новий сплеск, пов'язаний з поширенням "Дельти". Втім, є всі підстави вважати, що цей штам охопить Україну, як і інші держави. І пандемія може розвиватися за двома прогнозами.

За словами Радуцького, в гіршому випадку "Дельта" може спалахнути вже в другій половині серпня. А ось оптимістичний сценарій говорить, що сплеск захворюваності може статися у другій половині вересня.

Ганіченко також говорить, що всі регіони України зараз як раз перестали демонструвати падіння захворюваності, і це грунт для початку сплеску коронавірусу.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в карантин в Україні не закінчиться 31 серпня, його планують продовжити. Які обмеження діють зараз - читайте за посиланням.