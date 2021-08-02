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Понеділок, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Два сценарії "Дельти" в Україні: влада озвучила песимістичний прогноз

Два сценарії "Дельти" в Україні: влада озвучила песимістичний прогноз
Оновлено 10:01 Сьогодні Телеграф

Коронавірус штаму "Дельта", згідно з песимістичним прогнозом влади, може спалахнути в Україні вже в другій половині серпня.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка і главу профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

Повідомляється, що влада робить все для того, щоб не допустити новий сплеск, пов'язаний з поширенням "Дельти". Втім, є всі підстави вважати, що цей штам охопить Україну, як і інші держави. І пандемія може розвиватися за двома прогнозами.

За словами Радуцького, в гіршому випадку "Дельта" може спалахнути вже в другій половині серпня. А ось оптимістичний сценарій говорить, що сплеск захворюваності може статися у другій половині вересня.

Ганіченко також говорить, що всі регіони України зараз як раз перестали демонструвати падіння захворюваності, і це грунт для початку сплеску коронавірусу.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в карантин в Україні не закінчиться 31 серпня, його планують продовжити. Які обмеження діють зараз - читайте за посиланням.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Delta, Коронавірус, Нова хвиля, Пандемія в Україні.
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